Brasil define equipe dos 4x100m rasos Os velocistas Cláudio Roberto Souza, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos e Vicente Lenilson, pela ordem, serão os representantes do revezamento 4x100 metros rasos do Brasil nesta prova, no torneio olímpico de atletismo dos Jogos Olímpicos de Atenas. A formação brasileira que tentará disputar a final e lutar pela sua terceira medalha olímpica consecutiva foi anunciada nesta quarta-feira pelo técnico Jayme Netto. A definição ocorreu depois das eliminatórias dos 200m rasos. O Brasil ganhou bronze em Atlanta 96 e prata em Sydney 2000. ?Os últimos treinos têm sido excelentes. Temos esperanças de conquistar um bom resultado?, disse Jayme Netto. ?Essa formação é a que vem treinando melhor aqui em Atenas?, completou Martinho Nobre dos Santos, chefe de equipe da modalidade. A semifinal da prova será disputada nesta sexta-feira (27), no Estádio Olímpico e a final acontecerá no sábado, às 21h45 (15h45 de Brasília).