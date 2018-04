Brasil derrota a surpresa da Copa A seleção brasileira masculina de vôlei não teve dificuldades para derrotar a surpresa da Copa do Mundo do Japão, Porto Rico, por 3 sets a 0 ( 25/13, 25/21 e 25/17). A competição, disputada no sistema de pontos corridos, vale três vagas para a Olimpíada de Pequim. O técnico Bernardinho acredita que o time, que só perdeu para os Estados Unidos, está em evolução e deve melhorar o rendimento.