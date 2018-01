Brasil derrota a Tailândia no futsal A seleção brasileira de futsal venceu, hoje, a Tailândia por 4 a 1 (3 a 1 no primeiro tempo) e assegurou uma vaga nas semifinais do Torneio KL World 5s. A partida foi realizada no Ginásio Putra, em Kuala Lumpur, na Malásia. O time brasileiro volta à quadra no próximo sábado, às 5h (horário de Brasília), para enfrentar o Uruguai e tentar um lugar na final da competição. Pela outra semifinal, que será realizada na sexta-feira, às 9h, o Irã espera o seu adversário que sairá do confronto entre Argentina e Japão.