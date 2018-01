Brasil derrota Alemanha na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei tomou um susto neste sábado, no primeiros dos dois confrontos com a Alemanha, em Berlim, pela quarta rodada da Liga Mundial. Mesmo na casa do adversário, o Brasil abriu dois sets de vantagem. Depois, permitiu a reação e o empate dos alemães. Mas, no tie-break, o time do técnico Bernardinho confirmou o favoritismo e fechou o jogo em 3 a 2 (25/18, 25/23, 22/25, 21/25 e 15/9). A vitória deste sábado mantém o Brasil na liderança do grupo B da Liga Mundial, com seis vitórias e apenas uma derrota (para a Itália). Neste domingo, novamente a partir das 9 horas (horário de Brasília), em Berlim, os brasileiros voltam a jogar contra a Alemanha. "Tivemos mais uma prova que não vamos vencer nenhum time do nível da Alemanha se não entrarmos em quadra 100% concentrados. Não somos uma equipe alta e nem forte. Por isso, é fundamental darmos o nosso melhor e respeitarmos aquilo que nos propusemos a fazer antes de cada partida", afirmou Bernardinho. Sem Nalbert, que volta ao grupo no próximo fim de semana contra a Itália (dois jogos em Brasília), e Gustavo, que se recupera de uma dor nas costas, o time-base do Brasil teve Maurício, Henrique, Giba, André Nascimento, Dante e Rodrigão. A seleção teve nos dois primeiros sets a facilidade de um rival que cometia muitos erros. "Tivemos um primeiro set muito bom. No segundo, apesar do saque da Alemanha, conseguimos reagir com grandes defesas", analisou o técnico brasileiro. Mas os bloqueios de Marco Liekfe (que entrou no lugar de Christian Pampel), somados ao bom trabalho de defesa de Ralph Bergmann e do líbero Till Lieber, fizeram a Alemanha reagir e vencer o terceiro set. E depois o quarto, ajudada pelos saques eficientes de Frank Dehne. "A partir do terceiro set, o nosso grupo perdeu a concentração. Já os alemães conseguiram mostrar que cresceram bastante durante a competição", concluiu Bernardinho, que fez mudanças no time, com a entrada de Anderson e Ricardinho e, depois, Giovane, para ganhar, no quinto set, o sexto jogo na Liga Mundial em sete disputados. Os erros do Brasil, a partir do terceiro set, evidenciaram a falta de concentração e permitiram o crescimento dos alemães, segundo avaliou o meio-de-rede Rodrigão. "Quase não erramos no primeiro set, mas perdemos lances bobos a partir do terceiro. O importante foi colocarmos a cabeça no lugar no quinto set e voltamos a jogar com velocidade." Outros resultados do dia na Liga Mundial: grupo A - Rússia 3 x 1 Venezuela (25/14, 22/25, 25/13 e 25/21) e Espanha 3 x 2 Polônia (25/22, 18/25, 25/22, 17/25 e 15/11); grupo D - Grécia 3 x 2 França (26/24, 30/28, 22/25, 21/25 e 15/13) e República Checa 3 x 1 Japão (25/20, 25/22, 22/25 e 25/22).