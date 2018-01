Brasil derrota Argentina no vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei jogou o suficiente para vencer a Argentina, por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/15 e 25/19, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, pelo Campeonato Sul-Americano. Nesta sexta-feira, o Brasil estará de folga e treinará para a partida de sábado, pela última rodada, contra a Venezuela. Uma vitória sobre os venezuelanos garantirá além do título, uma vaga para a Copa do Mundo do Japão, em novembro, quando os três primeiros colocados estarão classificados para os Jogos Olímpicos de Atenas. Em raros momentos da partida a seleção mostrou o voleibol que a consagrou campeã Mundial em 2002. Principalmente, porque, ao contrário das previsões, o Brasil não encontrou dificuldades para superar uma Argentina incompleta e formada às pressas para a competição. No entanto, enfrentou um adversário com nível técnico melhor do que os anteriores, Chile e Paraguai. ?Chegamos a última partida como queríamos, invictos. Mas, precisamos acertar detalhes?, disse o técnico Bernardinho. ?Mas estamos longe do time ideal.? A seleção pareceu nervosa nos primeiros minutos do primeiro set, o que facilitou o sucesso dos ataques argentinos. Mas, aos poucos, os atletas brasileiros foram se acalmando e as jogadas foram sendo realizadas normalmente. No segundo set, praticamente impecável, os jogadores brasileiros pareceram que estavam brincando em quadra. Construíram belas jogadas e o capitão Nalbert chegou a marcar três pontos sucessivos de saques. No terceiro e decisivo set, uma ansiedade dominou os atletas brasileiros, mas a melhor qualidade e nível do Brasil foram suficientes para fechar a partida. ?Conseguimos melhorar um pouco?, afirmou Nalbert. ?O importante é que estamos jogando. É disso que precisamos para recuperar nosso melhor jogo.? Nesta sexta-feira, enquanto a seleção folga, a Argentina enfrenta o Chile, às 15 horas, e a Venezuela atua contra o Paraguai, às 18 horas, no Miécimo da Silva.