Brasil derrota França no handebol A seleção brasileira feminina de handebol já fez história no Mundial disputado em São Petersburgo, na Rússia. Com a vitória sobre a França por 35 a 23, nesta quinta-feira, o Brasil vai disputar o 7º lugar do campeonato, o que representa sua melhor performance até agora. Com a boa vitória sobre a França, o Brasil encerrou sua participação na segunda fase do Mundial. Antes, tinha perdido para a Romênia (35 a 33) e derrotado a Ucrânia (33 a 32). Assim, terminou em 4º lugar no grupo II. Agora, a seleção brasileira irá enfrentar a Coréia do Sul, que ficou em 4º lugar no grupo I, para ver quem fica na 7ª posição do Mundial. O duelo acontece no sábado, a partir das 8 horas (horário de Brasília). Enquanto isso, as seleções classificadas para as semifinais do Mundial são Dinamarca, Romênia, Rússia e Hungria.