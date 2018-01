Brasil derrota mais um: o Paraguai O Brasil não teve dificuldades nesta quinta-feira para derrotar mais um adversário no Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei: 3 sets a 0 no Paraguai (25/16, 25/13 e 25/17). A vitória garante à Seleção nacional a liderança da competição, com quatro pontos, junto com a Venezuela. Nos outros jogos desta quinta, os resultados foram: Argentina 3 sets a 0 na Colômbia (25/22, 25/21 e 25/15) e Venezuela 3 sets a 0 no Chile (25/22, 25/18 e 25/16). A competição continua nesta sexta-feira com mais três partidas: Venezuela x Colômbia (15 horas), Chile x Paraguai (17h30) e Brasil x Argentina (20 horas, com SporTV).