Brasil derrota Polônia no vôlei feminino A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou sua segunda vitória no Grand Prix ao bater, na madrugada deste sábado, a Polônia por 3-0, com parciais de 25-22, 25-10 e 25-23, em partida disputada em Tóquio. Ao contrário da estréia, quando bateu a Coréia do Sul por 3-0, as meninas comandadas pelo técnico Zé Roberto Guimarães mostraram desenvoltura e chegaram a abrir 6-1 no início do primeiro set, com bons ataques de Paula Pequeno e Valeskinha. A Polônia se recuperou e tentou encostar no placar, mas nunca chegou a realmente ameaçar a seleção brasileira. As principais deficiências das polonesas foram a recepção e o bloqueio, totalmente ineficazes contra a força das brasileiras. No fim do set, o Brasil começou a vacilar, errando muito no ataque, e deixou a Polônia empatar em 21 pontos. Foi aí que apareceu a ponta Jacqueline, com três bons ataques que permitiram que a seleção respirasse. Em um erro das polonesas, as brasileiras fecharam a parcial em 25-22. O segundo set começou mais equilibrado. O Brasil chegou a fazer 3-0, mas logo as polonesas reagiram e dificultaram as ações das comandadas de Zé Roberto, chegando a encostar no placar. No entanto - e novamente contando com muitos erros do time europeu -, a seleção abriu vantagem de até 11 pontos. Graças aos bons saques e aos ataques precisos de Jacqueline, as meninas do Brasil não deixaram margem para uma reação das européias e fecharam por fáceis 25-10, sendo o último ponto numa cravada de Paula Pequeno. A Polônia começou animada o terceiro set, chegando a abrir 5-3 no placar. Mas o Brasil encostou e manteve uma luta apertada até o décimo ponto, quando virou o marcador. As polonesas chegaram a retomar a vantagem, mas a seleção empatou em 14 pontos. A partir daí, o placar não se distanciou e as duas seleções travaram um duelo muito equilibrado, como no meio da primeira parcial. No fim do set, veio o susto: o Brasil chegou a estar perdendo por 23-20 e parecia que perderia a parcial. Mas as meninas brasileiras mostraram personalidade e tranquilidade, conseguindo cinco pontos seguidos e fechando por 25-23, novamente num belo ataque de Paula Pequeno. A seleção brasileira encerra sua participação neste primeiro quadrangular da fase inicial do GrandPrix enfrentando as anfitriãs japonesas, em partida que acontece às 6h00 deste domingo.