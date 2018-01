Brasil derrota Portugal por 3 sets a 0 A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei conquistou neste sábado a quarta vitória em cinco jogos pela Liga Mundial, ao derrotar Portugal, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 27/25 e 25/22, no Centro de Esportes de Matosinhos, em Portugal. As duas equipes, que estão no Grupo B da competição, voltam a se enfrentar neste domingo às 13 horas (horário de Brasília) no mesmo local. A Seleção Brasileira é a líder isolada; Portugal está na terceira colocação. No outro jogo do grupo, os italianos venceram os alemães por 3 sets a 1. E pelo Grupo C, duas partidas: Holanda 2 x 3 Bulgária e Cuba 2 x 3 Sérvia e Montenegro. "Estava preocupado com essa partida. Não apenas por algumas contusões dos nossos jogadores, mas por não saber como o grupo reagiria depois da derrota para a Itália, no último fim de semana. Mas o time reagiu bem", contou o técnico Bernardinho. Com exceção do início do primeiro set, todos os outros foram sets duros, uma vez que Portugal arriscou bastante no saque. "A seleção portuguesa foi a que mais cresceu nos últimos dois anos", disse Bernardinho, que cumprimentou o técnico da seleção de Portugal, o cubano Juan Diaz, pelo trabalho que vem desenvolvendo no país. No segundo set a equipe aumentou o número de erros, principalmente na recepção, dando chance para Portugal crescer no jogo. Forçando bastante o saque, os donos da casa conseguiram equilibrar a partida. Mas no final, valeu a experiência dos brasileiros, que, num contra-ataque de Giba, ampliaram a vantagem no placar: 2 sets a 0. No terceiro e último set foi a vez do Brasil complicar o passe do time português, o que facilitou ainda mais o trabalho do bloqueio. Para o atacante Giovane, capitão na ausência de Nalbert que ganhou uma semana de folga e voltou ao Brasil para descansar, o Brasil conseguiu ampliar a diferença no placar em razão de um fundamento em especial. "Conseguimos criar dificuldades para Portugal só quando o nosso saque começou a entrar." Já o atacante Giba destacou o desempenho da equipe portuguesa. "Sabíamos que não encontraríamos um jogo fácil. Todos os times que enfrentamos forçam o saque. E com Portugal não foi diferente. Erramos na marcação do bloqueio e também no passe." O técnico da equipe de Portugal, Juan Diaz, apontou a principal falha do seu time no jogo. "Os nossos jogadores ficaram muito ansiosos e perderam a concentração por causa de discussões com o árbitro. Talvez poderíamos ter tido a chance de vencer um set, pelo menos, se o grupo se comportasse com mais tranqüilidade."