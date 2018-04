Brasil derrota Rússia no vôlei masculino O Brasil realizou uma grande partida e derrotou a Rússia, neste sábado, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/23. O resultado mantém a seleção brasileira masculina de vôlei como líder do grupo B e única invicta em todo o torneio olímpico. Neste sábado, em Faliro, o grupo do técnico Bernardinho foi mágico: os jogadores conseguiram sacar, atacar, receber e defender - principalmente no primeiro e segundo sets - como poucas vezes se viu. E o poderoso time russo pouco pôde fazer em quadra. "Foi bem, foi bom. Mas olha: já estão apagando as luzes aqui. Acabou. Vocês vão elogiar o time. Eu não preciso elogiar nada", brincou Bernardinho, acentuando sempre que é preciso continuar treinando muito, porque não se ganha nada por antecipação. "A história nos ensina. Em Atlanta/96, o Brasil fez uma partida brilhante contra Cuba e não ganhamos medalha nenhuma. Em Sydney/2000, o time também estava brilhante. E perdemos da Argentina...", lembrou o técnico, para emendar rápido: "Passa da meia-noite, mas se bobear é capaz de eu ainda passar um vídeo dos Estados Unidos (último jogo da fase de classificação da Olimpíada de Atenas, segunda-feira, às 15h30 de Brasília) na volta à Vila Olímpica..." O jogo contra os russos foi exatamente da forma que Bernardinho planejou: com muita força no saque, pelo lado do Brasil. Os russos pareciam assustados. Depois,conformados. Nem o fantasma Dineykin, de 2,15 metros, estava dando um jeito no ataque e foi obrigado a colocar o agasalho, de tanto que ficou no banco. "Nós acabamos colocando a pressão. Foi mais um passo dado, muito bem dado, mas não ganhamos nada", afirmou Bernardinho. Mas o técnico brasileiro conseguiu dizer que estava feliz, sim, com seu time. "Mas podemos orientar uma e outra jogada errada, como no terceiro set, que uma hora pode valer em outro jogo. É minha filosofia de vida: quero contribuir para desenvolver o potencial dos jogadores. É o que eu gosto."