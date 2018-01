Brasil: destaque do esporte mundial A campanha irretocável do Brasil no primeiro Mundial disputado na Ásia foi o tema que mais chamou a atenção do colégio eleitoral convocado pelo Estado. Mais da metade dos entrevistados considerou a conquista do pentacampeonato como o evento de maior significado para o esporte em 2002. A saga de Rivaldo, Ronaldo, Cafu & companhia, nos campos da Coréia do Sul e do Japão, em junho, não pôde passar despercebida e levou 107 votos. O próprio Mundial ficou com a ´medalha de bronze´, na preferência dos especialistas. Só não ficou em primeiro, como normalmente ocorre nos anos em que é realizado, porque desta vez (assim como aconteceu em 94) foi superado pela façanha da seleção. Leia mais no Estadão