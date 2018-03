Brasil disputa Mundial de skate velocidade O Brasil, que já é o campeão mundial do skate nas categorias vertical (com Bob Burnquist) e street (com Carlos de Andrade, o Piolho), parte em junho rumo à Europa com o objetivo de trazer o título mundial de skate velocidade. Quatro atletas irão representar o País em duas etapas do mundial, que acontecem no início de julho. São quatro chances diferentes de trazer para o Brasil o título da modalidade, que vem rapidamente atraindo um número cada vez maior de praticantes. O skate velocidade, modalidade mais conhecida nos Estados Unidos como stand up e na Europa como speedboard (ou ainda speedskate) se caracteriza pela descida no asfalto em velocidades que não raro ultrapassam os 90 km/h, em ladeiras marcadas por curvas. O skate utilizado é o longboard, maior e mais estável. O ranking e o campeonato mundiais são regulados pela International Gravity Sports Association (IGSA), entidade criada em 1996 que reúne os gravity sports, ou modalidades de downhill, que incluem, além do speedboard, o inline (patins), street luge (misto de skate e trenó, em que o atleta desde deitado) e gravity bike. Cinco provas integram o campeonato mundial. André Preto, Juliano Cassemiro, Marco Aurélio Ubaldo e Renato Reche, todos de São Paulo, por questões financeiras correrão apenas as etapas da Suíça e da Áustria. Os atletas dispõem de patrocínios em equipamentos ou mesmo em dinheiro, porém dificilmente os custos das participações em provas estrangeiras são cobertos - boa parte das despesas ainda costuma sair do bolso do próprio atleta. Mesmo assim, de acordo com o desempenho e a pontuação de cada um deles, pode dar Brasil no topo do ranking. "Nem todos os atletas correm todas as etapas, e também depende muito de como eles se saem nas baterias", explica André Preto, o Camarão, de 27 anos. Preto é um exemplo do que diz: entre 2001 e 2002, correu três etapas do campeonato e ficou em 16º lugar no ranking mundial, a melhor performance de um brasileiro - hoje, está na 31ª colocação. Com mais experiência e equipamentos de ponta, ele promete ao menos um lugar no pódio. "O Brasil tem os títulos de quase todas as modalidades de skate. Só falta esse." Atualmente o austríaco Werner Bücherl é o número um do ranking. Campeonatos - Nos campeonatos profissionais, o número de inscritos costuma ser livre, porém apenas os 32 que fizerem os melhores tempos participam do evento principal. Na tomada de tempo classificatória, o atleta desce sozinho, mas a partir dessa fase as descidas acontecem em quarteto. A cada bateria, apenas os dois melhores são classificados para a próxima etapa, até chegar às semifinais e à final. Os atletas brasileiros irão correr o 3º Swiss Downhill Championships, dias 4 a 6 de julho em Altbüron, na região de Zurique, e o Braun Hot Heels & 2º Official IGSA World Championship, em Kaunertal, Áustria, de 10 a 12 de julho. O quarteto participará também do campeonato francês de downhill, que não conta pontos para o ranking mundial. "Chegaremos com duas semanas de antecedência para poder treinar", conta Renato Reche, de 23 anos. Em março de 2002, Reche correu a etapa sul-fricana do campeonato mundial, realizada na Cidade do Cabo, e ficou entre os dez melhores da prova. Juliano Cassemiro, o Lilica, de 30 anos, também participou dessa etapa, porém teve seu desempenho prejudicado por um problema de saúde. Um ano antes, em 2001, ele foi o brasileiro melhor colocado no Red Bull DownRio, evento realizado em 2001 no Corcovado e que reuniu os melhores atletas do mundo na categoria. Para o caso de dois brasileiros integrarem a mesma bateria, o grupo já está treinando uma manobra especial: o "trenzinho", que consiste em dois atletas descerem com um palmo de distância entre si e um deles segurar o skate do outro. "O peso fica maior e os dois descem mais rápido. Na curva não funciona muito, mas na reta podemos nos distanciar bem dos outros", ensina Cassemiro. "Nossa idéia é sempre trabalhar em equipe, tanto nos treinos quanto na prova."