Brasil disputa Mundial júnior de judô A seleção brasileira júnior de judô disputa o Mundial da categoria, entre os dias 12 e 15 de setembro, na ilha de Jeju, na Coréia do Sul. A delegação brasileira, formada por sete atletas no masculino e oito no feminino, embarcou domingo para a Coréia, depois de uma semana de treinos no Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo.