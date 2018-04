Brasil disputa semifinal do Mundial Feminino de Futsal com a Costa Rica

A seleção brasileira entra em quadra no início da madrugada deste domingo em busca de uma vaga na final do Torneio Mundial de Futsal Feminino. O Brasil encara a anfitriã Costa Rica a partir das 0h15 (horário de Brasília) no último jogo da noite. Duas horas antes, Espanha e Portugal fazem a outra semifinal.

A equipe brasileira chegou à semifinal com uma campanha irrepreensível. A equipe treinada pelo técnico Eder Popiolski venceu as três partidas da primeira fase - estreou aplicando 5 a 0 na Rússia, derrotou Portugal por 3 a 2 no segundo jogo e fechou a etapa com nova goleada por 5 a 0, dessa vez sobre o Japão, na noite de sexta-feira.

A outra semifinal do Mundial será disputada entre Espanha e Portugal. As espanholas foram líderes do Grupo B, vencendo suas duas partidas com goleadas sobre Costa Rica (4 a 0) e Guatemala (8 a 0). A chave das espanholas contou com apenas três equipes.

A final do Torneio Mundial de Futsal Feminino acontece neste domingo. O Brasil venceu as quatro primeiras edições da competição.