Brasil domina etapa do vôlei de praia As brasileiras dominaram a etapa de São Petersburgo, na Rússia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Enquanto Larissa e Juliana fazem a final contra Renata e Talita, a disputa do terceiro lugar também só terá duplas do Brasil: Ana Paula e Leila enfrentam Sandra e Agatha. Nas semifinais desta sexta-feira, Larissa e Juliana venceram Ana Paula e Leila por 21/16 e 21/19, enquanto Renata e Talita ganharam de Sandra e Agatha por 22/20, 19/21 e 15/09. A definição das medalhas da chave feminina será neste sábado. Já na chave masculina da etapa de São Petersburgo, duas duplas brasileiras estão garantidas nas semifinais: Ricardo e Emanuel e Márcio e Fábio. Mas Tande e Franco e Benjamin e Harley também têm chances de disputar medalha - lutam pela vaga neste sábado.