Brasil domina Sul-Americano de judô Os brasileiros dominaram o último dia de competições do Campeonato Sul-Americano de Judô, realizado no Ginásio do Caio Martins, no Rio de Janeiro. O Brasil ganhou nove ouros, quatro pratas e três bronzes na categoria júnior. Na juvenil, o País ganhou mais 16 medalhas, e terminou como líder geral do torneio.