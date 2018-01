Brasil domina Sul-Americano de Saltos O Brasil conquistou oito medalhas de ouro no Sul-Americano de Juvenis, Juniores e Jovens Cavaleiros e o Americano Mirim de Saltos. As competições terminaram neste domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Os brasileiros venceram todas as finais, nas categorias individual e por equipes.