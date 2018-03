Brasil é 3º no Mundial de Bicicross O Brasil conquistou o 3º lugar no Campeonato Mundial de Bicicross, neste domingo, em Paulínia, resultado histórico para o País na modalidade. A competição, que começou na sexta-feira, teve a participação de 1002 pilotos de 24 países, em 38 categorias. A França foi a campeã e a Argentina ficou com o vice-campeonato.