Brasil é 8º no 4x100; britânicos vencem A equipe da Grã-Bretanha superou o favoritismo dos Estados Unidos e venceu neste sábado a prova de revezamento 4 x 100 masculino, dos Jogos Olímpicos de Atenas. Os britânicos fizeram o tempo de 38.07 segundos e venceram os norte-americanos por um centésimo. A Nigéria, que fez o tempo de 38.23 ficou com a medalha de bronze. Correram pela equipe britânica os velocistas Jason Gardener; Darren Campbell, Marlon Devonish e Mark Lewis Francis. Os americanos tiveram Shawn Crawford; Justin Gatlin, Coby Miller e Maurice Greene. A Nigéria contou com Olusoji Adetokunbo Fasuba; Uchenna Emedolu, Aaron Egbele e Aliu Deji. A equipe brasileira - formada por Claudio Roberto Souza, Edson Luciano, André Domingos e Vicente Lenílson - fez uma corrida ruim e terminou em oitavo lugar, com o tempo de 38.67. Neste domingo Vanderlei Cordeiro de Lima disputa a Maratona, mas as chances de medalha para o Brasil nesta prova são muito pequenas. O mais provável é que o atletismo brasileiro feche sua participação nos Jogos de Atenas sem nenhuma medalha.