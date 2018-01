Brasil e Argentina: desafio no futsal As seleções de futsal do Brasil e da Argentina jogam neste domingo, 10h, no Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Os ingressos para o desafio custam R$ 5,00 (ao vivo, na Globo). "Treinamos jogadas de ataque para facilitar a infiltração", explicou Fernando Coelho, o Ferreti, treinador da Seleção Brasileira. "O adversário é superior, mas nós vamos tentar fazer uma boa apresentação", disse Fernando Larrañaga, técnico da Argentina.