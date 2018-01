Brasil e Argentina ficam juntos no Mundial de Handebol Foi realizado nesta sexta-feira o sorteio dos grupos para o Mundial de Handebol de 2007, que começará no próximo mês de fevereiro. A seleção masculina do Brasil caiu no Grupo C, ao lado de Argentina, Polônia e Alemanha. Os brasileiros, campeões sul-americanos, enfrentarão os alemães na abertura da competição. Essa partida acontecerá em Berlim. Atuais campeões do Mundial, os espanhóis caíram no Grupo D, ao lado de República Checa, Egito e Qatar. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. A expectativa dos dirigentes é de que mais de 300 mil ingressos sejam vendidos durante o evento. Grupos do Mundial de 2007, na Alemanha: Grupo A: Tunísia, Groenlândia, Eslovênia e Kuwait Grupo B: França, Ucrânia, Islândia e Austrália Grupo C: Alemanha, Polônia, Brasil e Argentina Grupo D: Espanha, Egito, República Checa e Qatar Grupo E: Dinamarca, Hungria, Angola e Noruega Grupo F: Croácia, Rússia, Coréia do Sul e Marrocos