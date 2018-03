Brasil e Argentina pelo ouro no handebol Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo na final do Campeonato Pan-Americano Feminino de Handebol, às 12h15, em São Bernardo do Campo, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes. As brasileiras, que estão massacrando as adversárias, ganharam todos os quatro jogos disputados, todos com mais de 30 gols marcados. A maior goleada foi na estréia, diante da Guatemala, quando ganharam por 42 a 3. A seleção brasileira garantiu vaga na final, ao bater o Uruguai por 44 a 18, e a Argentina bateu os Estados Unidos por 21 a 15.