Brasil é bi na Copa Latina de Futsal Com uma goleada, por 9 a 2 (5 a 1 no primeiro tempo), sobre o Uruguai, a seleção brasileira conquistou, neste sábado, em São Bernardo do Campo, o bicampeonato da Copa Latina de Futsal. A seleção brasileira de novos ficou com o vice-campeonato, ao massacrar o México por 8 a 0 (4 a 0). Os uruguaios ficaram com o terceiro lugar. Falcão, com nove gols, foi o artilheiro da competição.