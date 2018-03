Brasil é bi no Mundial Júnior de Lightning A tripulação brasileira do capitão Thomas Sumner, de 17 anos, com Felipe Brito e Mark Pineda, conquistou o bicampeonato do Mundial Júnior da classe Lightning, nesta quinta-feira, após uma vitória e um terceiro lugar, na quarta e quinta regatas do torneio, na Represa do Guarapiranga. Sumner tem 11 pontos perdidos e não pode mais ser superado na sexta e última regata, nesta sexta-feira, às 13 horas.