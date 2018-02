Brasil é campeão de pólo aquático A seleção brasileira juvenil alcançou neste sábado o título de campeã sul-americana de pólo aquático, depois de vencer a Argentina por 5 a 4. A competição foi disputada na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Brasil e Argentina terminaram empatados com 6 pontos. Entretanto, os brasileiros foram melhores no saldo de gols ( 7 a 5). Os artilheiros do sul-americano foram o argentino Luciano Tirelly e o brasileiro Gabriel Reis, ambos com oito gols.