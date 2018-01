Brasil é campeão do Sul-Americano O Brasil conquistou o Sul-Americano Feminino de Vôlei invicto, com seis vitórias consecutivas, sendo a última nesta sexta-feira, sobre o Peru por 3 sets a 0 (25/18, 25/17 e 25/13), em La Paz, na Bolívia. O Brasil ficou com o título e a única vaga disponível para a Copa dos Campeões do Japão, em novembro.