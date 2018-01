Brasil é campeão no Beach Soccer O Brasil conquistou neste domingo o oitavo título mundial no futebol de areia após derrotar com facilidade a Espanha por 8 a 2, na Praia de Copacabana. A seleção de Portugal venceu a França por 7a 4 e ficou com a terceira colocação, no IX Campeonato Mundial de Beach Soccer. A vitória marcou também um recorde mundial. O jogador Júnior Negão tornou-se o único atleta a ter participado dos oito títulos conquistados pela seleção nacional. Os gols da vitória foram marcados por Júnior Negão (3), Benjamin, Jorginho, Duda e Neném (2), artilheiro do mundial com 15. Os espanhóis fizeram com Amarelle (eleito o melhor jogador do torneio) e Nico. A modalidade, agora, tenta ganhar o reconhecimento de esporte olímpico. O octacampeão Júnior Negão mostrou-se emocionado após o final do torneio. "Apesar do meu histórico de vitórias, sinto como se essa fosse a primeira. É um trabalho de dez anos, que foi coroado e vai nos ajudar a entrar no Pan de 2007. Nossa equipe tem condições de buscar as medalhas que o Brasil tanto quer", afirmou.