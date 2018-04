Brasil é campeão no pólo a cavalo A seleção brasileira de pólo a cavalo conquistou neste domingo o Campeonato Mundial ao vencer a Inglaterra por 12 a 9 na decisão do título, disputado em Chantilly, na França. A delegação foi formada por Renato Diniz, Kalao (Luis Carlos Figueira de Mello), Luis Diniz, Pedro Ganon, José Klabin, Fábio Junqueira e Deuler Franco Neto. Nas semifinais, o Brasil eliminou os anfitriões franceses com vitória por 9 a 4. Os ingleses venceram o Chile por 7 a 6 para chegar à disputa do título. Na decisão do terceiro lugar, o Chile ganhou da França por 12 a 7.