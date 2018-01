Brasil é campeão no vôlei feminino A seleção brasileira feminina de vôlei feminino conquistou, neste domingo, mais um título no começo do ciclo olímpico para Pequim/2008. E foi de forma emocionante contra a atual campeã olímpica, a China. Na final do Torneio de Montreux, na Suíça, o Brasil perdia por 2 sets a 0 para as chinesas e, na base da superação, conseguiu virar para 3 a 2 - parciais de 18/25, 24/26, 32/30, 25/15 e 20/18. Só no terceiro set, as brasileiras conseguiram salvar seis match-points antes de iniciar a reação. ?Foi muito importante essa vitória. A reação foi incrível. Quando começamos a jogar mais pelo meio, melhoramos nosso jogo a partir do 3º set. A gente ainda precisa melhorar, mas tenho boas perspectivas para o futuro?, disse o treinador José Roberto Guimarães, ainda comemorando a vitória. Com a conquista, o Brasil segue invicto desde que iniciou os trabalhos. Foram nove vitórias e dois títulos - o primeiro conquistado na Itália, na semana passada. A próxima competição será o Grand Prix, disputado em países da Ásia, que começará no próximo dia 24.