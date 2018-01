Brasil é campeão pan-americano de tiro A equipe brasileira de tiro se sagrou campeã pan-americana, neste sábado, em Guayaquil, Equador. O torneio também teve a participação de convidados europeus, como o francês Eric Graufell, campeão mundial, que ficou com o título na divisão open. Também se destacaram as atuações do checo Martín Kamenicek, do espanhol Eduardo de Cobos e dos italianos Eduardo Buticchi e Mario Rillio. A competição reuniu representantes de 23 países. Classificação por equipes: Divisão modificada 1. Brasil 2. Guatemala 3. Equador Divisão open 1. Brasil 2. Venezuela 3. Equador Divisão produção 1. Equador 2. Guatemala 3. Venezuela Divisão revólver 1. Brasil 2. Equador Classificações individuais Divisão única 1. Augusto Rivas (BRA) 2. Felipe Costa (BRA) 3. Ildeo Coelho (BRA) Divisão open 1. Fabricio Gigli (ARG) 2. Carlos Colón (POR) 3. César De Oliveira (BRA) Divisão produção 1. Dave Sevigny (EUA) 2. Guillermo Jude (URU) 3. Luis Ortega (GUA) Divisão revólver 1. Fernando Becker (BRA) 2. Wagner Da Silva (BRA) 3. Ricardo López (EQU)