Brasil e China vão decidir no Sub-20 As seleções Sub-20 do Brasil e da China decidem, neste domingo, o título do torneio quadrangular que está sendo disputado em Hong Kong, e que serve de preparação para a disputa do Mundial da categoria, em junho, na Argentina. Para chegar à final, o time brasileiro venceu o Japão, na madrugada desta sexta-feira, por 3 a 1, na cobrança de pênaltis, depois de empatar em 2 a 2 no tempo regulamentar. Os gols do Brasil foram marcados por Júlio César e Thiago Oliveira Santos. Na partida de fundo, a seleção chinesa derrotou a Argentina, por 3 a 1.