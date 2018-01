Brasil e Cuba fazem Desafio Internacional de handebol A seleção brasileira masculina de handebol enfrenta Cuba no Desafio Internacional, nesta quinta-feira, às 14 horas, no Ginásio Paschoal Thomeu, em Guarulhos, São Paulo. As duas equipes voltam a se encontrar no sábado e no domingo, ambos às 10 horas. O canal SporTV mostra os dois primeiros confrontos e a Globo, o terceiro. Nesta quarta-feira, o técnico da seleção, Jordi Ribera, intensificou a preparação dos goleiros Alexandre Murelli e Maik dos Santos, posição que exige muita coragem no handebol. "Vários goleiros, como o Alê (Alexandre), são autodidatas, eles vão criando o seu próprio estilo, e só alguns clubes ou escolas dão treinamento específico para essa posição. Alguns exercícios dados a eles eu trouxe do time de futebol do Barcelona?, disse. O goleiro Alexandre concorda com o treinador. ?Não é comum o treinamento específico para a nossa posição. Na equipe adulta da Metodista, por exemplo, não tem preparador de goleiro, eu estou fazendo esse trabalho nas categorias de base. Sinto muita falta de uma pessoa para treinar e corrigir meus erros, a posição precisa de muito mais atenção do que é dada hoje?, comentou.