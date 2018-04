Brasil é derrotado pela França no Mundial de handebol Em sua terceira partida no Mundial masculino, a seleção brasileira sofreu uma derrota esperada: perdeu para a França, atual bicampeã olímpica e mundial, por 27 a 22, em Granollers (Espanha). Mas o time do Brasil, bastante renovado, fez uma boa partida e conseguiu reagir durante o jogo - ao fim do primeiro tempo, o placar para a França era de 12 a 5. Apesar das duas derrotas em três rodadas, a seleção ainda tem chances de ir às oitavas de final. Para isso, terá de vencer as duas partidas restantes. Nesta quarta-feira o Brasil enfrentará a Tunísia e amanhã, a equipe de Montenegro.