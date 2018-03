O Brasil foi perdeu neste sábado, para o Chile por 11 a 9 final do Mundial de Pólo do México. Caio Siquini, com quatro gols, foi o destaque do Brasil na partida. Pelo lado do Chile, os irmãos Matías e Alejandro Via marcaram nove dos onze tentos. Brasil e Chile chegaram à decisão como os únicos times invictos no torneio que reuniu oito países. Ainda neste sábado, o México venceu a Espanha por 13 a 12 na disputa do terceiro lugar.