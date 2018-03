Brasil é destaque em torneio no Chile Os atletas brasileiros foram o grande destaque do torneio de atletismo ?Orlando Guaita?, disputado neste final de semana em Santiago, no Chile. Foram nove medalhas de ouro, dez de prata e seis de bronze para o Brasil. A segunda colocação ficou com o Chile, que conquistou três de ouro, três de prata e dez de bronze seguido do Uruguai com duas de ouro e uma de prata. A grande atração foi a paulista Maurren Maggi que venceu os 100 metros com barreiras em 12s91 e ficou próximo do seu próprio recorde sul-americano de 12s86, obtido em 1999. No salto em distância, ela voltou a ser destaque com a marca de 6, 51 metros. A corredora Rosemar Coelho ganhou medalha de ouro nos 100 e nos 200 metros sem barreira. O torneio reuniu cerca de 200 atletas de 12 países Confira as medalhas de ouro do Brasil: Márcio Simão - 100 metros com barreira - 13s72 Anderson Costa - 400 metros com barreira - 50s80 Nelson Ferreira - Salto em distância - 7,69 metros Fabrizio de Azevedo - Salto com vara - 2,19 metros Rosemar Coelho - 100 metros sem barreira - 11s63 Rosemar Coelho - 200 metros sem barreira - 23s61 Maurren Maggi - 100 metros com barreira - 12s91 Maurren Maggi - Salto em distância - 6, 51 metros Ana Paula Carvalho - 400 metros com barreira - 58s63.