Brasil é eliminado na semifinal da Copa América de hóquei

A seleção brasileira foi eliminada, nesta sexta-feira, nas semifinais da Copa América de hóquei sobre patins, perdendo para a Argentina, que vai decidir o título com a Catalunha, em Recife. A Argentina venceu por 6 a 5 um jogo duro e marcado pela rivalidade. O Brasil era favorito para chegar à final, até porque os argentinos não chegaram a Recife com a sua seleção principal. A seleção da Comunidade Autônoma do nordeste da Espanha derrotou por 2 a 1 a do Chile, na prorrogação. Houve empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Argentina e Catalunha decidirão o torneio neste sábado. Chile e Brasil disputarão o terceiro lugar.