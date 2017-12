Brasil é o 12º no Mundial de handebol A seleção brasileira feminina de handebol acabou na 12ª posição do Campeonato Mundial da categoria, realizado em Merano, Itália. Na decisão do título, a Rússia surpreendeu a favorita Noruega, que lutava pelo bicampeonato, por 30 a 25. Foi a primeira vez que uma equipe que fazia parte das antigas repúblicas da União Soviética vence o Mundial. A URSS venceu em 1982, 1986 e 1990. O terceiro lugar ficou com o time da Iugoslávia, que derrotou a Dinamarca por 42 a 40 na prorrogação.