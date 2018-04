Brasil é ouro duas vezes no atletismo O Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro na Paraolimpíada nesta segunda-feira. Depois da vitória de Antônio Tenório no judô até 100 kg, foi a vez de Antônio Delfino e André Garcia fazerem bonito nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Delfino, amputado de um braço, ganhou a prova dos 200 metros com 22s41. Em segundo ficou o francês Sebastien Barc (22s62) seguido do australiano Heath Francis (22s73). André Garcia, deficiente visual, ganhou na mesma modalidade, mas em classe diferente, com o tempo de 22s70. A prata ficou com o norte-americano Royal Mittchel (22s96) e o bronze foi para o sul-africano Nathan Meyer (23s04).