Brasil é ouro na Fossa Olímpica O Brasil conquistou a medalha de ouro por equipes na categoria Fossa Olímpica no IX Campeonato de Tiro das Américas, disputado no Complexo Olímpico de Salinas, na região sul de Porto Rico. A equipe, formada por Roberto Schimit, Lamberto Ramezone e Guilherme Maurina, ficou à frente dos Estados Unidos e do Canadá, respectivamente. Na categoria Fossa juvenil, o brasileiro Manu Costa ficou com o bronze. O atleta registrou 102 pontos. O canadense Giusepe Di Salvatore (110 pratos) conquistou o ouro, e Víctor Monserrate (104), de Porto Rico, a prata. Participaram desta prova dez atletas, que representaram cerca de 24 países do continente americano.