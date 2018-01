Brasil é penta no Grand Prix de Vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Itália por 3 sets a 2 (25/20, 22/25, 25/21, 27/29 e 15/7), nesta segunda-feira, na cidade de Sendai, no Japão, e conquistou o título do Grand Prix pela quinta vez na história. Brasil e Itália, que estavam empatados com três vitórias e uma derrota na fase final do Grand Prix, fizeram um duelo emocionante. O time do técnico José Roberto Guimarães chegou a estar vencendo por 2 a 1 e teve duas oportunidades de fechar o jogo quarto set. Mas as italianas levaram a decisão para o tie break. No set de desempate, a equipe brasileira mostrou personalidade e, depois de abrir uma vantagem de 8 a 1, teve tranqüilidade para administrar o resultado e vencer o Grand Prix. As duas seleções repetiram a final do Grand Prix do ano passado, na Itália. Na ocasião, a seleção brasileira venceu por 3 a 1 e também conquistou o título. Antes, o Brasil tinha sido campeão em 1994, 1996 e 1998. Assim, o Brasil continua soberano na história do Grand Prix, uma versão feminina da Liga Mundial de Vôlei. As meninas brasileiras são recordistas, com 5 títulos do torneio. Depois, vem a Rússia, com 3 vitórias. Cuba e Estados Unidos ganharam duas cada, enquanto a China foi campeã uma vez.