Brasil e Sérvia despontam como favoritos Cada uma das 12 seleções que disputam a Copa do Mundo do Japão ainda terão mais seis jogos pela frente, até o dia 30, em busca das três vagas em disputa para a Olimpíada de Atenas, no ano que vem. Mesmo assim, a superioridade de Brasil e Sérvia e Montenegro permite prever que, se não houver uma grande surpresa, o campeão da 10ª edição do torneio sairá do confronto direto entre as duas equipes. Mas o técnico Bernardinho quer o foco mantido na terceira fase. Em Okayama, o Brasil enfrenta a China, às 4 horas deste domingo, o Canadá, à 1h35 de segunda-feira, e o Egito, à 1h35 de terça - todos jogos no horário de Brasília e com transmissão ao vivo da SporTV. O Brasil é favorito diante de chineses, canadense e egípcios. "Se vencermos bem, ficamos perto da classificação olímpica", avisou Bernardinho, que mantém o rodízio de jogadores, para descansar os titulares e dar ritmo aos reservas. "Podemos descansar alguns atletas, mas com cuidado para não perder a concentração e dar algum set." Anderson, que não jogou contra a Tunísia devido a uma contratura muscular, estava melhor neste sábado. Mas Nalbert, que sofre de tendinite no joelho, continuava com dores. Na análise do torneio até agora, Bernardinho destacou "o crescimento dos Estados Unidos e a decepção com a França - esperávamos mais pelo bom Europeu que fez."