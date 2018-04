Brasil e Uruguai fazem a decisão antecipada O Sul-Americano sub-15 só acaba no domingo, mas o jogo entre Brasil e Uruguai (ambos têm 3 pontos no quadrangular final), às 17 horas, em Porto Alegre, será a final antecipada. Quem vencer hoje põe a mão na taça e o empate é melhor para os uruguaios, que ganham do Brasil no saldo de gols (3 contra 2).