Brasil é vice-campeão no beisebol A nova seleção brasileira masculina adulta de beisebol - formada por juvenis e juniores - acabou como vice-campeã sul-americana, no domingo, em Buenos Aires, depois de perder para a Argentina por 3 a 0. O time brasileiro, dirigido por Ricardo Matsumaru, teve 11 eliminações por strike-out para o arremessador argentino Javier Olmos, eleito o melhor jogador da competição. De qualquer forma, o técnico Matsumaru classificou o resultado de "excepcional" já que o Brasil enfrentou seleções com jogadores mais experientes e conseguiu resultados como as vitórias sobre o Equador por 15 a 4 e 5 a 1, que conta com jogadores que atuam nos EUA e Itália. Os destaques brasileiros foram o rebatedor Fábio Murakami (16 anos) e o pitcher Gabriel Asakura (16 anos).