Brasil é vice-campeão no Fast Triatlo O santista Paulo Miyasiro teve uma ótima performance neste domingo ao vencer a bateria final do 7º Mundialito de Fast Triatlo, garantir o terceiro lugar individual na prova e ajudar o Brasil a ficar com vice-campeonato do torneio masculino realizado em Santos. A equipe brasileira foi formada ainda pelo mineiro Bruno Khouri e o paranaense Juraci Moreira Júnior. A competição reuniu 18 triatletas de seis países. Os Estados Unidos foram campeões com 114 pontos, seguido do Brasil, com 95, e do Canadá, com 61.