Brasil eliminado no 4x100m feminino A equipe brasileira do revezamento 4 x 100m foi eliminada nesta quinta-feira na eliminatória da prova. O time, formado por Luciana Alves dos Santos, Rosemar Maria Coelho Neto, Lucimar Aparecida de Moura e Katia Regina de Jesus, ficou em quarto lugar na primeira série com o tempo de 43s12. O quarteto americano, com Marion Jones, foi o mais rápido, com 41s67.