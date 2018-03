Brasil em 4 finais no Pré-Olímpico de boxe Com as vitórias do pena (até 57 quilos) Edvaldo de Oliveira, do médio (até 75 quilos) Glaucélio Abreu e do meio-pesado (até 81 quilos) Washington Silva, o Brasil completou neste sábado a delegação de boxeadores que representará o País na Olimpíada de Atenas. Neste domingo, os três e o leve (até 60 quilos) Myke Carvalho, classificado na sexta-feira à competição grega, tentarão o título do Pré-Olímpico do Rio, que foi a última oportunidade dos pugilistas do continente americano assegurarem uma vaga aos Jogos de 2004. Além dos quatro brasileiros que se classificaram durante o Pré-Olímpico do Rio, o País ainda terá na Grécia o meio-médio-ligeiro (até 64 quilos) Alessandro Mattos, classificado na eliminatória disputada no México, em março. Na competição carioca, o Brasil participou com um total de dez lutadores. A vitória de Washington Silva foi a mais emocionante do dia. Faltando 20 segundos para o término do confronto contra Shawn Cox, de Barbados, o pugilista brasileiro perdia por 16 a 14, mas conseguiu inverter o placar para 20 a 17. Neste domingo pela manhã, no centro de convenções do Riocentro, em Jacarepaguá, ele decide o título do Pré-Olímpico contra o canadense Trevor Stewardson. "Não sabia quanto estava, mas ouvi o pessoal gritando para eu ir para dentro e percebi que a luta não estava ganha", contou Silva, que é nascido em Diadema, mas foi criado em Cruz das Almas, na Bahia. "Muita coisa ruim aconteceu na minha vida, quebrei a mão direita faltando três meses para ir ao México, cortei o supercílio direito faltando dez dias para vir para cá e cheguei a pensar que Deus não existia. Mas esse pensamento mau já passou." Nos dois outros combates do dia, Edvaldo Oliveira não encontrou dificuldades para vencer o venezuelano Fredd Barbosa, por 35 a 20, e neste domingo enfrenta o canadense Benoit Gaudet. Já Glaucélio Abreu luta contra o também canadense Jean Pascal, após ter vencido o venezuelano Gil Cruz, por 21 a 17. Além deles, Myke Carvalho tentará vencer o colombiano Jose Mosquera. "Agora é só pensar em Atenas. Vou realizar o meu sonho e o mais difícil não foi o combate, mas vencer sentindo dores", comemorou Abreu, que está com uma tendinite na perna direita e é natural de Belém. "Treino até com dor, porque quando subo no ringue é a coisa mais prazerosa que existe."