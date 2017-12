Brasil em seis semifinais de canoagem Os brasileiros disputam, nesta sexta-feira, seis semifinais no Mundial de Canoagem, em Zagreb, na Croácia. Gustavo Campos está no K1 500 e 1000 metros, além do K4 500 m e K4 1000 m, ao lado de Sebastian Cuattrin, Edson Silva e Jonatan Maia. Cuattrin está, também, no K1 500 m. Naiane Fragoso conseguiu classificação para o K1 1000 m e Rogério Santos na C1 1000 m.