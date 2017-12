Brasil empata com a Itália no futsal A seleção brasileira de futsal ficou no empate por 2 a 2 com a Itália, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Mundialito, na cidade de Reggio Calabria. A equipe anfitriã saiu na frente com um gol de Antonazzi. No segundo tempo, Rogério e Wilde viraram para o Brasil, mas Antonazzi deixou tudo igual no finalzinho da partida. O Brasil disputa o Mundialito com um time sub-23, enquanto as demais seleções jogam com o principal. Na estréia, terça-feira, os brasileiros derrotaram a Eslovênia por 2 a 0, gols de Joan e Wilde. E na sexta, enfrentam a Bélgica.