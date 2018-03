Brasil encara azarão checo para ir à final O desafio do Brasil agora é chegar à decisão da Liga Mundial. Sem isso, terá pouco valor a excelente campanha do time do técnico Bernardinho, que venceu os três jogos que disputou na primeira fase, no ?Grupo da Morte? ? Bulgária, Rússia e Itália. A seleção brasileira, disputa a semifinal contra o time ?azarão? da República Checa, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), no Palácio Vistalegre de Madri, na Espanha, com transmissão da TV Globo. Sérvia e Montenegro e Itália fazem a outra semifinal, às 6 horas. Bernardinho frisa que no mata-mata quem perde não tem segunda chance. O Brasil precisa da vitória para ir à final, domingo, às 10 horas. A República Checa que só entrou na Liga Mundial na última hora, no lugar da Argentina, excluída da competição por causa de problemas políticos entre a Federação Internacional e a entidade nacional que dirige o vôlei do país. O Brasil, na avaliação de Bernardinho, evoluiu desde o início da Liga e nessa fase final. Mas a República Checa também vem crescendo desde o Mundial da Argentina, ganho pelo Brasil, quando foi 13ª colocada. O time terminou os dois últimos campeonatos europeus entre os quatro primeiros, e nessa Liga Mundial deixou para trás equipes como França, Espanha, Polônia, Holanda e Rússia. No Grupo E venceu Grécia e Espanha e perdeu para Sérvia e Montenegro. ?Vai ser um jogo perigoso porque a responsabilidade de ganhar é nossa?, avalia o levantador Ricardinho. O capitão Nalbert também observa que o time checo não tem nada a perder. ?Vai ser o jogo da vida deles. Não podemos deixar que acreditem ter a mínima chance de vencer.? Os brasileiros destacam o atacante Martin Lebl (2,01 metros), que joga no italiano Peruggia, como um dos destaques do adversário. Bernardinho, aliás, define o jogador como ?sonho de consumo de qualquer equipe italiana?. É alto, rápido e técnico. ?O chamamos de braço de borracha, característica que acompanha as gerações checas desde que eu era jogador.? Bernardinho ainda não definiu todo o time ? orgulha-se em afirmar que tem 12 atletas que podem ser titular, ?uma dor de cabeça agradável?, como define. A dúvida está entre o André Heller e Henrique, no meio-de-rede, e entre o Giba e o Giovane na equipe base que terá Ricardinho, André Nascimento, Rodrigão e Nalbert mais o líbero Escadinha. André Heller torceu o punho direito no treino desta sexta-feira, não tem fratura, mas ainda será avaliado.