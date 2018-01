Brasil encara Portugal na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei disputa, neste sábado e domingo, a segunda etapa da Liga Mundial. Com duas vitórias contra a Venezuela, os brasileiros jogam com Portugal, em Almada, às 12 horas (horário de Brasília), nos dois dias com transmissão da SporTV. No Centro de Treinamento do Vôlei, em Saquarema (Rio de Janeiro), quem acompanha tudo pela televisão é o ponta Giba, que não viajou com o grupo. O atacante, destaque na Olimpíada de Atenas, no ano passado, ficou fora da equipe porque pegou pneumonia logo que deixou a Itália e chegou ao Brasil. Ficou dez dias descansando em casa, em Curitiba, ao lado da mulher, a romena Cristina Pirv, e da filha Nikoll. ?Os treinos estão duros aqui em Saquarema. Perdi muita massa muscular nesse tempo em que estive doente. Mas já devo voltar ao time depois da terceira etapa, no Japão (no próximo fim de semana)?, comenta o campeão olímpico. Segundo Giba, a estréia diante da Venezuela ? com duas vitórias conquistadas com dificuldades ?, serviram de alerta para a seleção. ?Eles mostraram que estão com uma equipe muito boa. Todo mundo começa um trabalho de renovação depois da Olimpíada. Portugal começou com duas vitórias, não sei dizer como vão ser os jogos contra eles?, assinala. Na opinião de Giba, o título da Liga será disputado entre Brasil, Itália e Sérvia e Montenegro. ?Não deve fugir disso. Mas vamos ter de prestar atenção também na França, que é um time chato.?